Beneficenza “Corri per un mattone”, i bambini di Chalumbe salutano l’inizio dei lavori di costruzione della scuola!

“Dopo l’entusiasmante raccolta donazioni seguite alla gara virtuale “Corri per un mattone” alla quale hanno partecipato, tra gli altri amici runner di tutta Italia, campioni del calibro di Valeria Straneo, Giorgio Calcaterra, Laila Soufyane (vincitrice), Francesca Paone, e con l’intervento a sostegno del grandissimo Francesco Panetta, con il patrocinio del Gruppo Correre Insieme, abbiamo le fotografie delle prime fasi di costruzione della scuola per i bambini di Chalumbe!

I bambini salutano e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a questa bellissima iniziativa, in particolare gli organizzatori Aldo De Michele, Ferdinando Maletta, Francesco e Giuseppe Menniti, che si sono prodigati con il supporto degli amici atleti che ne hanno preso parte.

Ora è in corso da parte del Gruppo Correre Insieme un’altra iniziativa per il supporto alla ricerca e cura delle leucemie, linfomi e mielomi, con la staffetta RUN4HOPE per raccogliere fondi e testimonianze per la AIL.

L’organizzazione in Calabria è affidata al presidente della Corri Castrovillari, Gianfranco Milanese, valido uomo di sport e promotore di sani principi di solidarietà e beneficenza.”