Bernard Dika a Soverato e Chiaravalle Centrale: dialoghi su impegno e speranza

Doppio incontro per l’Alfiere della Repubblica con studenti e cittadini calabresi per promuovere la pace, la memoria storica e il ruolo dei giovani nel cambiamento

Soverato e Chiaravalle Centrale hanno accolto ieri Bernard Dika, Alfiere della Repubblica e membro del Consiglio di amministrazione del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema, in due eventi incentrati sulla memoria storica e il valore dell’impegno giovanile.

Il primo appuntamento si è svolto nella sala consiliare del Comune di Soverato, promosso dalla Fidapa locale, presieduta dall’avvocato Roberta Ussia. Qui Dika, con accanto il sindaco di Soverato, Daniele Vacca, e il comandante della Compagnia carabinieri di Soverato, capitano Marco Colì, ha esortato a trasformare la storia in una guida pratica e concreta, affinché le tragedie del passato non si ripetano.

Citando il titolo dell’iniziativa “Se vuoi la pace prepara la pace” ha ricordato l’importanza di una riflessione attiva sulla storia, definendola “maestra di vita” e strumento per costruire un futuro più sicuro e inclusivo.

Nel pomeriggio, Dika si è spostato a Chiaravalle Centrale, all’Istituto d’Istruzione Superiore “Ferrari”, diretto dal preside Fabio Guarna. Davanti a una platea gremita di studenti e docenti, l’ospite e relatore, in un evento patrocinato dall’Anpi nell’ambito del “Progetto Memoria”, ha sottolineato il ruolo cruciale dei giovani come protagonisti del cambiamento, invitandoli a non perdere la fiducia nel proprio potere di influenzare la società e a non cedere alla tentazione di delegare. “Siate voi artefici del cambiamento” ha ribadito Dika, spronando tutti i presenti a impegnarsi attivamente per trasformare in positivo il contesto sociale e politico.

L’Alfiere della Repubblica proseguirà oggi e domani il suo tour in Calabria, incontrando altri studenti e amministratori locali, portando avanti il suo messaggio di impegno e speranza.