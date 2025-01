Bernard Dika torna in Calabria: i giovani protagonisti della solidarietà

Incontro a Soverato per costruire comunità più inclusive e partecipate

La Calabria accoglie nuovamente Bernard Dika, già Alfiere della Repubblica e oggi Coordinatore del progetto “Giovani Sì” della Regione Toscana, in un evento che mette al centro il ruolo dei giovani nel volontariato. Sabato 11 gennaio 2025, alle ore 10:30, l’Oratorio San Domenico Savio di Soverato ospiterà l’incontro “Giovani e Volontariato – Costruire il Futuro della Solidarietà”, promosso dalla Sezione Fidapa di Soverato con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Caritas Diocesana Regionale.

Una riflessione sul volontariato e il ruolo dei giovani

La solidarietà non è solo un valore astratto, ma un impegno quotidiano che richiede il coinvolgimento di tutti, soprattutto delle nuove generazioni. L’evento intende approfondire come i giovani possano diventare protagonisti di una rete di volontariato viva, inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle comunità.

L’incontro sarà un’occasione per:

riflettere sul contributo dei giovani al volontariato;

conoscere le attività delle associazioni del territorio;

scoprire le opportunità di crescita e partecipazione per le nuove generazioni;

rafforzare il dialogo tra istituzioni, famiglie e volontariato locale.

La voce di Bernard Dika, ospite d’eccezione

Figura autorevole nel panorama nazionale, Bernard Dika torna in Calabria come moderatore e coordinatore di questo momento di confronto. La sua esperienza nel progetto “Giovani Sì” della Regione Toscana lo rende un punto di riferimento per la promozione della partecipazione giovanile e il rafforzamento delle reti solidali.

L’evento, arricchito dagli interventi delle autorità civili, militari e religiose, tra cui Roberta Ussia, Presidente Fidapa di Soverato, e il Sindaco Daniele Vacca, si propone di ispirare la cittadinanza e stimolare un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

Un impegno comune per il futuro della solidarietà

L’incontro rappresenta un momento cruciale per sensibilizzare famiglie, associazioni e giovani sull’importanza del volontariato come strumento per costruire comunità più partecipative e coese. La Sezione Fidapa di Soverato rinnova così il suo impegno a essere promotrice di iniziative che mirano a unire le forze per il bene comune.

L’appuntamento è dunque fissato per sabato 11 gennaio, alle ore 10:30, presso l’Oratorio della Parrocchia Maria SS. Immacolata di Soverato, in Via F. Cilea.