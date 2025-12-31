Bilancio di fine anno per l’amministrazione comunale di Montepaone

Per l’amministrazione comunale di Montepaone è tempo di bilancio di fine anno, che per l’occasione coincide con un resoconto di fine mandato.

L’anno che si è appena concluso ha visto il raggiungimento di obiettivi di primaria importanza per il Comune di Montepaone, in continuità con quelli già raggiunti nell’ultimo decennio.

E’ finalmente giunta la notizia più attesa ovvero l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della Corte dei Conti. La decisione della magistratura contabile certifica la bontà del lavoro svolto dall’Amministrazione, e consente all’Ente di guardare al futuro con più fiducia.

L’Amministrazione Migliarese ha dedicato grande attenzione al riordino dei conti e al perseguimento degli equilibri di finanza pubblica.

L’esposizione debitoria migliora e tutti i parametri finanziari denotano una costante e significativa crescita. L’Ente è riuscito a migliorare anche la capacità di riscossione dei tributi.

La grande attenzione ai conti non ha inciso sulla capacità di programmazione e sull’erogazione dei servizi ai cittadini. Il comune di Montepaone è stato attento a cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR, intercettando importanti finanziamenti per la realizzazione di importanti opere pubbliche.

Sono in via di ultimazione importanti strutture dedicate all’istruzione e alla cura dell’infanzia. Nell’anno nuovo vedranno la luce due nuovi asili nido, due mense scolastiche ed è di prossima consegna anche il centro polifunzionale dedicato alle famiglie.

A breve verranno avviati i lavori per il recupero di un bene confiscato alla criminalità ove verrà realizzato un centro di formazione per persone con disabilità.

Nell’anno appena concluso è stata consegnata alla popolazione un’opera che i più pensavano irrealizzabile, ovvero la realizzazione dell’unione del lungomare di Montepaone con quello di Montauro.

Opera che ha completato una delle passeggiate più belle dell’intera costa ionica e ha riqualificato tutta la zona a mare del paese.

Sono stati realizzati e consegnati quasi 200 nuovi loculi nel cimitero, il che consentirà di gestire le sepolture e il culto dei defunti con la giusta e dovuta serenità.

Nell’anno appena concluso il Comune di Montepaone ha intercettato e messo a terra circa un milione di € per la riqualificazione energetica di edifici pubblici, quali scuole e sede della delegazione comunale.

A completamento dei lavori di tale ultima struttura nella prima decade di Gennaio saranno avviati i lavori di rifacimento della Piazza San Francesco Da Paola. Inoltre grazie all’ottimale utilizzo di economie di spesa sono già stati completati i lavori di regimazione delle acque in zona “Vele”.

La costante presenza e pressione esercitata dall’Amministrazione Comunale su RFI ha fatto che riprendessero di buona lena i lavori per la realizzazione dei sottopassi ferroviari.

Grande attenzione è stata dedicata alla viabilità con bitumazione di intere strade secondo una logica di programmazione che proseguirà anche nel nuovo anno.

Tanto è stato fatto e tanto ancora sarà fatto. Montepaone è divenuto un centro attrattivo sia per le presenze turistiche che per i tanti nuovi cittadini che ogni anno scelgono il nostro paese come luogo di residenza.

Dieci anni fa abbiamo preso l’impegno di far ripartire Montepaone e riteniamo di essere andati oltre le più rosee aspettative. Siamo ancora determinati a migliorare e convinti che il meglio deve ancora venire.