Bilancio in crisi e silenzi istituzionali – Dove ci porterà l’indifferenza dell’amministrazione comunale a guida Donato?

I consiglieri di minoranza Maida, Neri, Rauti e Foti hanno formalmente richiesto al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Chiaravalle Centrale, la convocazione urgente di un Consiglio Comunale per discutere la grave situazione del bilancio comunale e sollecitarne una revisione complessiva. L’iniziativa intende richiamare l’attenzione su una gestione economico-finanziaria che appare sempre più critica e potenzialmente insostenibile, evidenziando la necessità di interventi tempestivi e risolutivi.

Un Sindaco assente di fronte alle emergenze di bilancio: così prosegue la nota stampa dei consiglieri di minoranza. La totale indifferenza dell’amministrazione guidata dal Sindaco Donato nei confronti delle problematiche economiche e finanziarie rischiando di compromettere seriamente la capacità dell’ente di garantire i servizi essenziali alla comunità, come evidenziato dai consiglieri.

Una simile indifferenza di fronte a criticità così palesi è un atto di grave irresponsabilità, che rischia di compromettere seriamente il buon funzionamento dell’ente e di pregiudicare il benessere nei confronti della comunità tutta.

Le principali criticità emerse nel bilancio riguardano evidenti carenze in alcune voci, che indicano squilibri finanziari urgenti da sanare. È fondamentale, quindi, esplorare soluzioni concrete e tempestive per prevenire il rischio di nuovi debiti e per garantire risorse adeguate alla copertura di quelli preesistenti. Inoltre, il disallineamento con il Piano Economico Finanziario (PEF) mette in luce una dissonanza tra le risorse effettivamente stanziate e i risultati del piano approvato con delibera di consiglio comunale n.18 del 19.07.2024.

La richiesta della minoranza intende sottolineare un fatto ormai innegabile: l’assoluto disinteresse di una maggioranza miope e distratta di fronte alle gravi problematiche di bilancio. Non dovrebbe essere compito della minoranza sollevare queste critiche, soprattutto considerando che è la maggioranza stessa, con i suoi membri, a conoscere da vicino le difficoltà economiche e finanziarie dell’ente e ad avere la responsabilità di affrontarle in modo tempestivo e risoluto.

È infatti l’amministrazione, che ferma il potere decisionale e dovrebbe mantenere il polso costante della situazione economico-finanziaria del Comune, ad avere il dovere di intervenire con tempestività per risolvere le evidenti falle nel bilancio. È suo compito monitorare e correggere le criticità, anziché ignorarle o lasciarle aggravare, mettendo a rischio la stabilità dell’ente e dei servizi che il Comune è chiamato a garantire alla cittadinanza. La responsabilità di una gestione oculata e lungimirante non può essere delegata alla minoranza, ma deve essere assunta con urgenza da chi ha la maggioranza.

Il silenzio e l’immobilismo dell’attuale leadership comunale Donato, riflettono una grave mancanza di visione e responsabilità, allontanando sempre più Chiaravalle Centrale da una governance sana e consapevole. La comunità merita una guida capace di affrontare le criticità con lungimiranza, evitando che l’ente scivoli verso un pericoloso declino economico e amministrativo, con conseguenze gravi per il futuro di Chiaravalle Centrale e il benessere dei suoi cittadini.

I consiglieri Maida, Neri, Rauti e Foti sollecitano l’amministrazione ad assumersi finalmente le proprie responsabilità e a intervenire senza indugi su queste criticità. È tempo che il Sindaco e la sua maggioranza abbandonano una strategia di indifferenza che appare pericolosa per il futuro di Chiaravalle Centrale, e iniziano a dare risposte chiare e trasparenti ai cittadini, che meritano una gestione attenta e orientata alla crescita.