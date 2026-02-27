Bilancio partecipato a Chiaravalle: Il Sindaco Donato incontra gli attori sociali del territorio.

Entrambi i due mandati dell’Amministrazione Donato si sono caratterizzati per la ricerca attenta delle soluzioni ai bisogni dei cittadini: le esigenze del Paese sono sempre state protagoniste nel progetto politico tutt’ora in atto.

Ragion per cui, il prossimo 3 Marzo, Il Sindaco e la sua squadra hanno deciso di dar vita ad un incontro “ad hoc”, che possa suggellare cosi un vero e proprio patto sociale tra gli indirizzi politici e programmatici della maggioranza e l’offerta di tutte le Associazioni attive sul territorio chiaravallese.

Una chiamata indirizzata a tutti coloro i quali hanno dato, e hanno ancora intenzione di dare, un contributo serio alla vita della Comunità. Nessun tema escluso: sociale, cultura, sport, promozione del territorio, turismo e altro ancora. Una visione nuova e costruttiva, nella prospettiva di un percorso di confronto e partecipazione in vista dell’approvazione del Bilancio di Previsione.

«Vogliamo che il bilancio non sia uno strumento preconfezionato da pochi – dichiara il Sindaco – ma vogliamo trasformarlo in momento di programmazione condivisa, costruito insieme a chi ogni giorno vive il territorio e ne conosce bisogni, potenzialità e criticità».

Durante l’incontro, le associazioni presenti avranno la possibilità di presentare proposte e progettualità, che l’Amministrazione valuterà in termini di interesse pubblico, fattibilità e sostenibilità economica, con l’obiettivo di individuare nel bilancio le risorse necessarie per la loro realizzazione.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rendere le associazioni parte attiva della vita amministrativa, favorendo un modello di sviluppo basato sulla collaborazione, condivisione, sulla partecipazione e sull’interesse collettivo.

L’incontro si terrà il giorno 3 Marzo 2026 alle ore 17.00, nella casa comunale, simbolo della vita politica e amministrativa della città.

È l’occasione giusta per valorizzare chi costruisce sviluppo tutelando il bene comune.