Nel pomeriggio di ieri, una bambina si è sentita male mentre giocava in un parco sul lungomare di Amantea (CS).

Soccorsa dal 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Lamezia Terme con l’elisoccorso.

Le cause del malore sono ancora in fase di accertamento e le sue condizioni non sono state rese note.