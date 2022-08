Bimba calabrese muore in Russia cadendo da una finestra

Una bimba vibonese di quattro anni è morta ieri in Russia dove si era recata con la madre, originaria di quel Paese. Da quanto si apprende la piccola sarebbe precipitata dalla finestra di un appartamento dopo l’improvviso cedimento della zanzariera.

Inutili i soccorsi. Per la piccola non c’è stato nulla da fare. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato il papà su facebook: “La mia vita finisce oggi… Spero di raggiungerti presto per riabbracciarti. Riposa in pace amore di papà”.

L’uomo dovrebbe recarsi nelle prossime ore in Russia per recuperare la salma della figlia e riportare in Italia la moglie.