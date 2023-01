Tragedia nella serata di ieri in provincia di Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento una bimba di 10 anni è deceduta a Bagnara Calabra dopo essere stata investita da un’auto in corsa.

La piccola sembrerebbe si trovasse in strada quando è stata travolta dal veicolo guidato da una donna.

Per la bambina, morta sul colpo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che costatarne l’avvenuto decesso.