Bimba di nove anni muore improvvisamente mentre è in viaggio con la famiglia

E’ accaduto questa mattina in un autogrill nei pressi di Arezzo, in Toscana, dove la piccola si era fermata con i genitori per un sosta nel viaggio verso l’ospedale “Gaslini” di Genova per una visita di controllo legata a un batterio che aveva contratto.

Stando alle prime notizie, la bimba, di Taverna, di soli 9 anni, ha accusato un malore e si è accasciata al suolo priva di vita. Urla e disperazione da parte dei genitori

Ora tutta Taverna, già provata dal dolore già vissuto due settimane fa fa per la scomparsa di Mattia, adesso piange la piccola Giorgia e si stringe al dolore immenso di papà Agostino, mamma Barbara e della sorellina Chiara