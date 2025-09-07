Bimba di tre anni travolta da un’auto nel vibonese, trasferita d’urgenza a Catanzaro

Una bambina di appena tre anni è stata travolta da un’auto ieri sera, attorno alle 21, mentre attraversava via Comparni a Paravati, frazione di Mileto. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha richiesto un immediato intervento dei soccorsi.

​Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla piccola. A causa della dinamica e delle condizioni della bambina, si è reso necessario il trasferimento d’urgenza.

La piccola è stata inizialmente trasportata all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, dove i medici hanno valutato la situazione.

Considerata la necessità di cure specialistiche, la decisione è stata quella di trasferirla nel reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale di Catanzaro. Le sue condizioni sono al momento tenute sotto stretto monitoraggio.

Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi di rito e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La notizia ha destato grande preoccupazione tra gli abitanti della zona, che ora attendono aggiornamenti sulle condizioni della bambina.