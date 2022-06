Bimba di un anno precipita dal balcone di casa, è in gravissime condizioni

Una bambina di un anno è precipitata dal balcone di casa: è successo a Brescia nella serata di ieri, domenica 5 giugno. Sul posto sono accorsi immediatamente gli operatori sanitari del 118 che, dopo averle fornito le prime cure, l’hanno trasferita d’urgenza in ospedale. Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe essere in gravissime condizioni.

L’appartamento si trova nel centro città di Brescia ed è al primo piano: la piccola era in casa con i genitori. Sono stati proprio loro ad allertare il 118. La bambina è al momento ricoverata nel reparto di rianimazione.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche gli agenti della Questura: le forze dell’ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

In particolare modo si cercherà di capire come abbia fatto a cadere e accertare eventuali responsabilità: per il momento, in base agli elementi raccolti, sembrerebbe essere un incidente domestico. (fanpage.it)