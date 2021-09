Bimba viene alla luce senza vita, aperta un’inchiesta

La Procura di Lamezia Terme ha avviato delle indagini per chiarire quanto accaduto lo scorso 22 settembre nel nosocomio cittadino dove una donna di 34 anni è giunta per partorire la sua bimba ma qualcosa sarebbe andato storto e la piccola è venuta alla luce già morta.

Secondo quanto si apprende, i medici avrebbero avviato le normali operazioni pre-parto prima di decidere di sottoporre la donna ad un taglio cesareo d’urgenza.

Una decisione che, forse, sarebbe stata presa troppo tardi dai sanitari poiché per la bambina non c’era più nulla da fare. Per chiarire le cause del decesso la Procura ha dunque aperto un fascicolo.