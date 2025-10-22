Bimbo calabrese cade da una finestra a Roma, ricoverato in terapia intensiva

Un grave incidente domestico si è verificato ieri mattina, intorno alle 11:30, in via De Ritis, nel quartiere Tiburtina di Roma. Un bambino di 11 anni, originario di Acri (Cosenza), è precipitato da una finestra della sua abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, il minore si trovava in casa con la madre. Sembra che, sporgendosi dalla finestra per salutare un familiare che lasciava il palazzo, abbia perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.

Soccorsi e Condizioni Cliniche

Immediatamente allertato, il personale sanitario del 118 ha prestato i primi soccorsi sul posto. Il bambino è stato trasportato d’urgenza e intubato presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Le sue condizioni sono state giudicate immediatamente gravissime. Attualmente, il piccolo si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva e la prognosi rimane riservata.

Indagini in Corso

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sul luogo dell’incidente per avviare gli accertamenti. Sono in corso le indagini volte a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La Vicinanza da Acri

La notizia ha destato profonda apprensione anche nella comunità di origine del bambino, ad Acri. Il sindaco, Pino Capalbo, ha espresso pubblicamente la vicinanza della città alla famiglia. “Le preghiere di tutta la città di Acri giungano al suo letto d’ospedale,” ha dichiarato il primo cittadino sui social media, augurando una pronta guarigione.