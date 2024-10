Bimbo di 2 anni resta chiuso in casa, poliziotto si arrampica sul balcone e lo salva

Gabriel, un bimbo di quasi due anni rimasto bloccato in casa, è stato salvato da un agente del Commissariato di Polistena in provincia di Reggio Calabria.

A chiedere aiuto la mamma del piccolo, uscita sul pianerottolo della propria abitazione, sita al terzo piano, senza accorgersi della chiusura accidentale della porta alle sue spalle.

Senza le chiavi di casa e del cellulare, e con il marito già lontano per lavoro, la donna si è recata immediatamente presso il Commissariato di Polistena per chiedere aiuto. Giunta in Commissariato ha trovato il poliziotti che, prontamente, ha raggiunto l’abitazione.

Dopo vari tentativi di forzare la porta, sentendo le urla del piccolo farsi sempre più forti, ha deciso di scendere al secondo piano.

Poi, arrampicandosi dal balcone, ha raggiunto l’appartamento in cui si trovava il bambino.

Aperta una finestra, l’agente è riuscito ad accedere in casa, calmando il piccolo e restituendolo finalmente all’affetto della mamma.