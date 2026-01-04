Bimbo di 4 anni cade da un trattore: trasferito in ospedale con l’elisoccorso

Tragedia sfiorata in provincia di Cosenza con un caso di cronaca che ha fatto temere subito il peggio: un bimbo è rimasto coinvolto in una caduta mentre si trovava su un trattore.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’episodio accaduto ad Amantea, in località Catocastro, nel pomeriggio di sabato 3 gennaio 2026.

Il bambino di 4 anni è attualmente sotto osservazione dopo quanto accaduto. Un grave incidente mentre era sul mezzo ha coinvolto il bimbo, poi la chiamata dei soccorsi e la corsa contro il tempo per le tutte le cure e agli accertamenti del caso.

Sul posto è giunto l’elisoccorso che è atterrato in tempi record, ha permesso di stabilizzare il bimbo e trasferirlo d’urgenza all’Annunziata di Cosenza.

Al suo arrivo a Cosenza, il piccolo era cosciente e vigile. Immediata la serie di accertamenti medici, fra questi ecografie e tac per scoprire eventuali danni interni. Attualmente il piccolo sarebbe in prognosi riservata, specialmente vista la delicatezza dell’accaduto.