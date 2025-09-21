Bimbo di 7 anni travolto e ucciso mentre era in bici con la madre

Adria, in provincia di Rovigo, è immersa in un profondo dolore per la tragica scomparsa di Mattia Restuccia, il bambino di sette anni vittima di un incidente stradale che ha scosso l’intera comunità.

La notizia ha suscitato grande commozione in città, dove centinaia di cittadini stanno esprimendo vicinanza e sostegno alla famiglia originaria di Joppolo, in provincia di Vibo Valentia.

Per onorare la memoria di Mattia e consentire un momento di raccoglimento condiviso, il sindaco Massimo Barbujani ha proclamato il lutto cittadino per lunedì 22 settembre 2025, giorno in cui si terranno le esequie alle ore 15 nella Cattedrale di Adria.

«Invitiamo istituzioni, scuole, attività commerciali e realtà produttive a fermarsi per un momento di silenzio – ha dichiarato il primo cittadino – unendosi al dolore della famiglia. Mattia resterà sempre nel cuore di tutti noi».

Accanto al dolore, si sta manifestando un’ampia ondata di solidarietà. L’associazione “Don’t Forget Me”, già attiva sul territorio per aiutare le famiglie in difficoltà, ha avviato una raccolta fondi per sostenere la mamma di Mattia. I punti di raccolta saranno disponibili sia al mercato cittadino che sul sagrato della Cattedrale durante la giornata delle esequie.

L’intera città di Adria, unita nel cordoglio, si prepara così a dare l’ultimo saluto a Mattia, trasformando il dolore in un abbraccio collettivo e concreto verso chi resta.