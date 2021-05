Bimbo di 9 anni in bici investito da un furgone, è grave

Un bambino di 9 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Catanzaro, dopo essere stato investito, mentre era in bicicletta, a San Costantino Calabro piccolo centro del vibonese. Il piccolo avrebbe riportato un forte trauma cranico.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nei pressi di una scuola elementare. Secondo quanto si è appreso, il bambino era in sella alla sua bicicletta in compagnia di alcuni amici, quando è stato investito da un furgoncino il cui conducente si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto è subito arrivata un’ambulanza del 118 ma, viste le condizioni del piccolo, è stato deciso di fare intervenire l’elisoccorso che ha trasportato il bambino nell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Le indagini sulla dinamica sono condotte dai carabinieri.