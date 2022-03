Bimbo di due anni scappa nella notte. Ai carabinieri dice “Sono Batman”

Castel Gandolfo: un bimbo di 2 anni e mezzo si allontana in piena notte, in pigiama e senza scarpe, dal residence in cui stava trascorrendo una breve vacanza con i genitori, fermandosi in una villetta poco distante per giocare con un cagnolino.

Il proprietario, allertato da alcuni rumori, si e’ accorto che c’era il piccolo accanto al suo cane.

“Sono venuto per giocare con il cagnolino”, si e’ giustificato il bimbo.

Ai Carabinieri, giunti sul posto su richiesta dall’uomo, ha detto di essere Batman e quando i militari lo hanno fatto salire in auto chiedendogli dove abitasse, ha chiesto della cioccolata in cambio della risposta.

Dopo aver ricevuto un cioccolatino, il bambino ha spiegato come raggiungere il residence, dove i genitori lo hanno potuto riabbracciare.