Bimbo di pochi mesi accusa difficoltà respiratorie, arriva l’elisoccorso ma il carburante non basta

Momenti concitati e di grande apprensione ieri, per le sorti di un bambino di pochi mesi di vita che ha dovuto attendere per oltre mezz’ora l’arrivo di un’eliambulanza, e quando il mezzo aereo è arrivato era senza carburante.

Il piccolo aveva accusato problemi respiratori. L’episodio è accaduto ieri tra Steccato di Cutro e Praialonga. I familiari del bimbo, hanno allertato il 118 e la centrale operativa che coordina le emergenze ha allertato sia l’elisoccorso che un’ambulanza.

Dalla centrale sarebbe stato chiesto ai familiari del piccolo, di raggiungere in auto la località di Praialonga che non dista molto da Steccato, al fine di facilitare l’atterraggio del velivolo di soccorso.

L’ambulanza da Crotone però, sarebbe arrivata senza medico in quanto il dottore si trovava sull’elicottero che a sua volta però, era impegnato in un altro intervento, ed ha impiegato circa 40 minuti ad arrivare. Il pilota, arrivato sul posto, si sarebbe reso conto che il velivolo necessitava di rifornirsi di carburante.

E così il medico, sceso dall’eliambulanza è salito sul mezzo del 118 ha assistito il bambino fino all’ospedale Pugliese di Catanzaro. Fortunatamente, una volta arrivato in ospedale, il piccolo è stato stabilizzato e non sarebbe in pericolo di vita.