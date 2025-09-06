Bimbo di quattro anni schiacciato da una trave al Parco urbano, è in gravi condizioni

Un terribile incidente ha scosso la comunità di Vibo Valentia ieri sera, quando un bambino di quasi 4 anni è rimasto gravemente ferito al Parco Urbano.

Il piccolo, che si trovava a passeggio con i genitori, è stato colpito e schiacciato da una trave, riportando gravi lesioni all’addome e al torace.

L’allarme è scattato intorno alle 20:30. Immediatamente, un’ambulanza del 118 è giunta sul posto e ha trasportato d’urgenza il bambino all’ospedale Jazzolino. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto che è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico da parte dell’equipe di Chirurgia.

Attualmente, il bambino si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

​L’area giochi dove si è verificato l’incidente è stata posta sotto sequestro dalle forze dell’ordine per consentire l’avvio delle indagini.

L’obiettivo è ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.