Bimbo di tre anni travolto dal cancello di un lido, è in gravi condizioni

È in gravi condizioni il bimbo, di tre anni, travolto dal cancello di un lido a Guardia Piemontese in provincia di Cosenza.

L’incidente – sulla cui dinamica sono state avviate le indagini – si è verificato nel giro di pochi secondi. I momenti che ne sono seguiti sono stati abbastanza concitati.

È partita la catena dell’emergenza e sono stati allertati i soccorsi. Le persone che si trovavano nella struttura hanno sollevato il cancello e atteso l’arrivo dell’equipaggio di un’ambulanza del 118 del pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco” di Paola.

Dopo il primo consulto, al piccolo, arrivato nel presidio sanitario in coma agitato, è stato riscontrato un trauma cranico, fratture e contusioni polmonari bilaterali. In seconda battuta è stato sottoposto a trasfusioni.

AGGIORNAMENTO

È stato operato nella notte tra sabato e domenica, presso l’Annunziata di Cosenza, il bambino di soli tre anni, originario di San Marco Argentano, che sabato pomeriggio, all’interno di un lido della cittadina tirrenica, nel quale era ospite con i suoi genitori, è stato gravemente ferito da un pesante cancello che – per cause ancora da chiarire, tuttora al vaglio degli inquirenti – si è all’improvviso staccato dai cardini. Investendolo in pieno e schiacciandolo sotto il suo consistente peso, sotto gli occhi atterriti dei suoi familiari e dei tanti turisti che, in quel momento, erano anch’essi sulla spiaggia della cittadina tirrenica.