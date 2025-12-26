Bimbo di un anno gravemente ustionato in casa a Catanzaro, volo d’urgenza verso Napoli

Un bambino di appena un anno è rimasto ustionato gravemente, riportando ferite estese e profonde in diverse zone del corpo all’interno della propria abitazione. Il grave episodio si è verificato nel primo pomeriggio oggi a Catanzaro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari, che hanno trasportato il piccolo d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Vista la gravità delle ferite, i medici avevano deciso inizialmente di ricoverarlo nel reparto di Rianimazione, dove è rimasto sotto stretta osservazione per diverse ore.

Durante il pomeriggio le condizioni del bambino hanno purtroppo subito un brusco peggioramento. Considerata la criticità della situazione, la direzione sanitaria ha predisposto il trasferimento immediato in una struttura con maggiore specializzazione.

Il piccolo è stato quindi trasportato con l’elisoccorso al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove attualmente è ricoverato in prognosi riservata. Restano ancora da accertare le esatte circostanze che hanno portato all’incidente domestico.