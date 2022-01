Bimbo preso a morsi in un asilo calabrese, denunciati titolare e tre operatrici

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Polistena (RC) hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un asilo privato di Palmi e tre operatrici della stessa struttura, rispettivamente per favoreggiamento personale e per abbandono di minore.

I fatti risalirebbero a circa un mese fa. A renderli noti è stata via social la mamma di un bimbo che è stato preso a morsi mentre si trovava nella struttura e che ha pubblicato anche le foto del piccolo.

Ecco cosa scrive: “Non voglio ragioni, ne colpe …non voglio accusare ne essere additata! Non voglio strumentalizzare ciò che è accaduto ma voglio solo la verità…verità che tutt’oggi disconosco! È vero gli incidenti possono capitare ovunque…ma mio figlio per essere ridotto cosi nn è passato sicuramente un minuto…vorrei solo alcune risposte!!! E sono quelle che mi logorano! Dov’era le maestre i tutori mentre lui gridava e chiedeva aiuto? Perché non siamo stati chiamati? Perché non sono stati chiamati i soccorsi? Perché?”

“Mai e poi mai vorrei che nessun bimbo e nessun genitore si trovasse nella mia situazione! Ma basta dire che mio figlio ha avuto solo due morsi e due graffietti. Basta dire che queste cose possono capitare! Eh no mi spiace nn possono ne devono succedere. Perché un conto è un morso…che avviene in maniera imprevedibile! Un graffio, uno spintone. Ma non questo”.

“Mai e poi mai permettetevi di dire che io sono pazza, che io esagero. Perché davvero vedrete la mia ira. Giudicate voi….sono due morsi? Auguro tutto questo a chi ancora, dopo aver visto ha il coraggio di insinuare!”.