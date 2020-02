Bingo, arte e Letteratura: la geniale idea targata Gioco Digitale

Cosa succederebbe, se il Bingo, famosissimo gioco, non fosse solo questione di fortuna ma, al contrario della sua vera natura, avrebbe bisogno di tecniche o addirittura vere e proprie competenze artistiche, per essere padroneggiato? Insomma, se ci fosse più logica che fortuna e casualità. Eppure qualcosa in questo senso esiste: su Gioco Digitale, infatti, è stato creato un connubio inimmaginabile, ovverosia una promozione che unisce il Bingo all’arte e alla letteratura: è nato, infatti, Bingo d’Artista, in cui l’utente controlla i numeri sulle cartelle giocando, nel frattempo, con poche parole per comporre una semplice traccia a base di creatività. A giudicare c’è una giuria, che legge tutto quanto elaborato ed eroga un bonus, pari a 10 euro, per tutti i vincitori.

Interessante è capire e comprendere come gli utenti rispondono, le sorprese certamente non mancano: questa settimana con la traccia “Creare un app che”, gli utenti si sono sbizzarriti. Blueshark86, per esempio, racconta che la sua app dovrebbe “riavvolgere il nastro della vita, restituire le risate da bambino, le carezze della madre, l’odore del pane e il rumore delle foglie. Un commento al miele, degno del miglior poeta. Gli fa seguito, quantomeno dal punto di vista dell’ingegno, l’utente puffa888, la cui app dovrebbe individuare i sosia sparsi per il mondo. Sul filosofico, invece, l’app dell’utente loifus dovrebbe ricordare a tutti l’unicità dell’essere umano. Da un punto di vista meramente utilitaristico, spicca l’idea dell’utente saraceno1: rincuorare, con una app, gli uomini malati di raffreddore per “rassicurarli che non stanno morendo”. Interessante anche l’idea di sfortuna92, che ha la soluzione per molti mariti disperati: silenziare le suocere quando si va a fare shopping. Idea senz’altro ottima.

Bingo e Filosofia era un connubio impensabile ma i risultati in qualche modo sono eclatanti: sulla frase “la migliore persona è quella che”, l’utente battito ha eletto, come persona migliore, quella che condivide l’ultimo filo di nutella rimasta. Cristasc la butta più sul pragmatico: la persona migliore è “quella che ti fa la delega del conto corrente“. Fruitjio, invece, la butta sulla lezione di vita: la persona migliore, per questo utente, sarebbe quella che non si sente superiore alle altre. Che poi sia lui è del tutto opinabile.

Non contenti da Gioco Digitale hanno riservato una sorpresa all’inizio: chiedere ai clienti il segreto del proprio successo. Secondo Ciclipoff, l’importante è vincere con l’arroganza. Ma per h3ctormd basta semplicemente urlare ambo al primo numero. Ma su di tutti spadroneggia miticobiondo, secondo cui l’importante nel Bingo è avere cuore, ma la sensazione è che intendesse più, diciamo, fortuna. Altre chicche interessanti sono state raggiunte nella prenotazione di un viaggio: dove andrebbero gli utenti, viaggiando nel tempo? Wolfpower fa sapere di voler recarsi a Pasadena e suggerire a Baggio di tirare basso il rigore che condannò l’Italia in finale Mondiale contro il Brasile ad USA ’94; Jessvale la butta sul drammatico e punta alla ridente località di Gioia Tauro, “così anche io potrò dire di aver visto una gioia“. Chiccaaa85 vorrebbe andare su altri pianeti, dove magari finiscono accendini e calzini scomparsi. Le fa eco mankafa74, che chiede un pianeta su cui si mangia all’infinito, ma senza mai ingrassare.

Risultati interessanti anche sul punto di vista della storia: per ermyandme il personaggio da eleggere come preferito è Cristoforo Colombo, senza cui non avrebbe potuto fare il viaggio in Messico. Risultati interessanti, ma il Bingo d’Artista non si ferma e va avanti per sette giorni ancora, con tante tracce originali targate Gioco Digitale. I risultati, come sempre, sono da non perdere.