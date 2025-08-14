Bivongi – Humana Foresta al Mercato della Badia: teatro immersivo tra gli alberi il 17 e 18 agosto

La Compagnia Teatrale Petra torna con Humana Foresta, un’esperienza teatrale itinerante pensata per grandi e piccoli, alla scoperta del legame profondo tra esseri umani e natura.

All’interno del Parco Nicholas Green di Bivongi, il pubblico sarà guidato in un percorso tra alberi, storie e ascolto, fino a raggiungere un luogo segreto dove lo sguardo si rinnova e ogni partecipante riceverà un piccolo dono simbolico.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, è gratuito e aperto a tutti dai 5 anni in su. Sono previste due repliche al giorno (ore 16:00 e ore 18:00) nelle date di domenica 17 e lunedì 18 agosto.

Prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo weresouth.info@gmail.com o telefonicamente ai numeri 339 471 3655 / 388 758 3021.

L’evento è realizzato dal Parco Naturale Regionale delle Serre in collaborazione con We’re South APS e con il patrocinio del Comune di Bivongi, nell’ambito dello storico Mercato della Badia.