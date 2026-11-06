Bivongi, la Festa di San Martino diventa “La via dei sensi”: quattro giorni tra vino Doc, sapori e futuro

Torna anche quest’anno a Bivongi la tradizione e imperdibile Festa di San Martino che quest’anno assume il significativo e appropriato nome di “La via dei sensi” .Ancora un autunno da record dopo il grande e strepitoso successo del Festival del vino del 24 e 25 ottobre.

Dal 7 al 14 novembre,quattro giornate molto intense con moltissimi eventi. Gran finale il 14 con un convegno sul futuro del Bivongi Doc, cantine aperte e finale in musica con il bravo cantante Francesco Giannini, Attesi gli assessori regionali Antonio Montuoro e Eulalia Micheli.

Non si e’ ancora spenta l’eco della meravigliosa e strepitosa due giorni del festival del vino che Bivongi rilancia e raddobbia. Il suggestivo borgo della vallata dello Stilaro, uno dei piu’ belli, caratteristici e autentici della Calabria si prepara a vivere un altro evento di straordinaria portata.

La Festa di San Martino che quest’anno si presenta con una veste completamente diversa e rinnovata e con un nome evocativo e significativo “La Via dei Sensi” . Un appuntamento che negli anni e’ diventato imperdibile ma che questa edizione assume un valore ancora piu’ importante.

L’amministrazione comunale, guidata dala geniale e dinamica sindaca Grazia Zaffino, in stretta sinergia con le tante associazioni culturale, ricreative e naturalistiche e turistiche del territorio ha deciso di allargare i confini della festa ,trasformandola in “Festival d’autunno” ,Non piu’ un solo giorno, ma quattro giornate dense di contenuti, di profumi, di sapori e di riflessioni sul futuro.

Al centro, come sempre, rimane lui,il vino Doc di Bivongi. principe incontrastato di questa terra e filo conduttore di storia, cultura e identita’. I manifesti sono stati gia’ pubblicati sui canali social e per le vie del paese.

Il programma e’ lungo ricco e ben articolato. Si parte dal giorno 7 novembre con l’evento -L’autunno tra le mani, e frutta colorata. Una giornata dedicata alla manualita’ ,alla creativita’ e ai colori della stagione, con laboratori e allestimenti che coinvolgeranno grandi e piccoli.

Si prosegue dopo con -Novembre con i profumi della terra e delle tradizioni. Un viaggio sensoriale tra le erbe officinali, i prodotti del sottobosco, e gli antichi saperi contadini che ancora resistono nelle nostre case e nelle vecchie cantine di Bivongi.

E poi ancora i meravigliosi sapori di una volta. La pitta calda appena sfornata pronta ad essere condita con il nostro speciale olio extravergine appena prodotto e disponibile proveniente dai nostri frantoi.

E poi le caldarroste scoppiettanti e caldissime che chiedono dui essere accompagnate da un bel bicchere del nostro vino. Che bello sembra di essere tornati agli anni che in cui erano questi i nostri cibi, genuini, semplici e accessibili a tutti. Ed ecco arrivati al 14 novembre con un finale ricco di contenuti e interessi.

Le cosiddette cantine aperte, e sono tante, accolgono calorosamente i tantissim turisti, visitatori e anche residenti per la degustazione dei prelibati prodotti tipici locali, le pietanze della rinomata e cucina casareccia con l’immancabile del festeggiato vino Doc di Bivongi.

In una manifestazione importante come questa, non e’ stato trascurato l’aspetto convegnistico e ,secondo lo slogan di quest’anno con lo scopo di utilizzare il prezioso vino di Bivongi come veicolo trainante dello sviluppo della viticoltura e dell’economia del nostro comprensorio. E cosi’ nel pomeriggio alla presenza di eminenti esperti del settore e importanti personalita’ istituzionali si e’ svolto un dibattito ad alto rilievo e livello scientifico. e del mondo agricolo.

Ci saranno sicuramente le gradite e inportanti presenze dell’assessore all’ambiente Antonio Montuoro e dell’assessore allo sport, all’istruzione e alle politiche giovanili Eulalia Micheli. Mi piace ricordare che l’assessore Micheli con questa sara’ la quarta volta ci onora della sua bella e importante presenza, un vero record, e pensate la prima volta e’ venuta lo scorso anno proprio in occasione della festa di San Martino, a pochi mesii dalla sua elezione. Il parroco Don Enzo Chiodo ha provveduto a benedire il vino .

Poi in un percorso enogastronomico lungo le viuzze del suggestivo centro storico a cielo aperto con street food ,cantine aperte e degustazione prodotti tipici, caldarroste e vin Doc ,sotto l’ebrezza del nettare di Bacco tutti a cantare e ballare con le belle e coinvolgenti canzoni del bravissimo cantante calabrese Francesco Giannini.

Mario Murdolo