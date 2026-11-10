​Bivongi – Proposta di rilancio delle acque solfuree dei Bagni di Guida

​ Il progetto per il rilancio delle acque solfuree dei Bagni di Guida sarà presentato in un convegno durante le festività natalizie. Le “acque sante” possono diventare un importante volano turistico e un’opportunità per creare lavoro e futuro per la nostra terra e i nostri giovani.

La mia idea parte dalla consolidata convinzione che i Bagni di Guida, situati al centro di un territorio a forte vocazione turistica, possano servire da traino per attirare un numero sempre maggiore di turisti e visitatori.

​Perché mi ostino, in modo convinto e consapevole, a voler realizzare questo ambizioso progetto?

​In primo luogo, il luogo è facilmente accessibile tramite una comoda strada. La mia tesi è avvalorata dalla testimonianza concreta di un documento storico fornitomi dall’amico e collega Nobile Russo, in cui un medico napoletano dell’Ottocento affermava che, a quei tempi, le persone impossibilitate a camminare venivano portate alle acque sante a dorso d’asino e, dopo un breve ciclo di bagni, tornavano a casa sulle proprie gambe. La bontà e le proprietà terapeutiche delle acque hanno trovato ulteriore conferma qualche anno fa da parte del professor De Lorenzo dell’Università Tor Vergata di Roma, il quale ha ribadito come le proprietà salutari e medicamentose delle nostre acque solfuree mantengano intatte le loro meravigliose caratteristiche. Un altro fattore da non sottovalutare è che le sorgenti termali di questo tipo sono poche in Italia.

​A ciò si aggiunge il fatto che la risorsa delle acque sante sorge in un contesto naturalistico suggestivo, tra boschi verdeggianti e una natura incontaminata, a pochi chilometri dalla Cascata del Marmarico. Il sito, dove si trovano le vasche e i lettini per le cure termali, è impreziosito da un’accogliente struttura da trasformare in albergo e da un’importante testimonianza di archeologia industriale: il Museo della Centrale Idroelettrica. Quest’ultimo dimostra la grande genialità dei nostri avi che, nel 1913, idearono e realizzarono un’opera che diede a Bivongi il primato di essere uno dei primi paesi a fruire della corrente elettrica.

​Non amo vantarmi e ciò che faccio è dettato da umiltà, altruismo e amore per la mia terra. Nonostante l’età, da cittadino bivongese che ha vissuto qui un’intera vita non voglio rassegnarmi al destino né vedere Bivongi spegnersi. Come i fatti dimostrano, questa proposta si aggiunge alle mie tante iniziative portate avanti senza alcun tornaconto personale. Non ho figli da sistemare, ma credo fermamente che questo sforzo, se avrà il successo sperato, porterà ricchezza, occupazione e vitalità alla nostra comunità. La mia idea si inserisce coerentemente in una visione di sviluppo turistico per la Vallata dello Stilaro che spinga le amministrazioni e i promotori a fare gioco di squadra, partendo dalla consapevolezza che il nostro comprensorio custodisce meraviglie e unicità invidiabili a brevissima distanza l’una dall’altra.

​Chi mi conosce sa che, animato da un forte attaccamento al paese, ho dedicato la mia esperienza al bene comune, a partire dalla collaborazione con l’amministrazione comunale e dall’impegno per un’informazione corretta, imparziale e onesta, privilegiando il volontariato solidale e la beneficenza. Al contrario di chi vorrebbe appropriarsi di ruoli che non gli competono e che snobba le mie idee, posso dire che l’esperienza maturata sul campo mi permette di parlare con cognizione di causa in materia di turismo, prodotti tipici e informazione. I miei articoli pubblici parlano da soli e, nel promuovere i talenti e i lati positivi della nostra terra, non ho nulla da imparare da nessuno. Chi nei mesi scorsi si è improvvisato operatore turistico, oltre a sottovalutare la mia proposta di itinerario tra Bivongi, Pazzano, Stilo e Monasterace, ha visto fallire il proprio disegno approssimativo.

​In vista dell’evento natalizio che ho pianificato, sarà l’amico e giornalista Pietro Melia a coordinare i lavori e a darmi la parola in qualità di ideatore del progetto. Il relatore ufficiale sarà il professor Elia Fiorenza, docente universitario originario di Stilo e profondo conoscitore della storia calabrese e della Vallata dello Stilaro. Seguiranno la testimonianza del professor De Lorenzo dell’Università Tor Vergata e l’intervento del collega Nobile Russo, impegnato nel rilancio dell’attività termale. Non mancheranno i gestori del nuovo stabilimento e per l’occasione ho invitato importanti imprenditori locali e regionali.

​Grande attesa, infine, per gli interventi delle autorità chiamate a valutare l’assegnazione dei finanziamenti: dopo il contributo del Presidente del Parco delle Serre, interverrà il Presidente del GAL Terre Locridee e, a concludere, l’Assessore regionale al Turismo Calabrese, dal quale mi attendo la massima attenzione e il massimo sostegno.

​Mario Murdolo