​Blitz a Genova: arrestato il latitante Giuseppe Antonio Trimboli, si nascondeva in un B&B

Finisce dopo un anno la latitanza di Giuseppe Antonio Trimboli, 65 anni, ritenuto dagli inquirenti un esponente contiguo alla ‘ndrangheta. L’uomo è stato catturato a Genova nel corso di un’operazione congiunta condotta dagli uomini della Squadra Mobile di Genova e dai colleghi della Squadra Mobile di Reggio Calabria.

​Al momento del blitz, il sessantacinquenne si rifugiava all’interno di un bed & breakfast nel quartiere collinare di San Martino. Per tentare di sfuggire ai controlli e mimetizzarsi nel capoluogo ligure, il latitante stava utilizzando un documento d’identità falso, espediente che non è bastato a ingannare gli investigatori che da tempo erano sulle sue tracce.

​Il profilo e i precedenti

​Trimboli era ricercato a seguito di una condanna definitiva. Il suo nome era emerso prepotentemente nelle cronache giudiziarie nel 2017, quando fu arrestato nell’ambito della maxi-operazione “Provvidenza 2”. Quell’inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, aveva inferto un duro colpo agli affiliati e ai contigui della potente cosca Piromalli di Gioia Tauro, una delle anime storiche e più influenti della criminalità organizzata calabrese.

​Da circa un anno l’uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce, spostandosi presumibilmente lungo la penisola fino a trovare ospitalità nel capoluogo ligure, un territorio storicamente monitorato con attenzione per le infiltrazioni delle consorterie calabresi.

​Il trasferimento in carcere

​Dopo le formalità di rito e l’identificazione ufficiale avvenuta negli uffici della Questura, Trimboli è stato trasferito presso la casa circondariale di Genova Marassi, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento è stato eseguito su disposizione del pubblico ministero della Procura genovese, Stefano Puppo.

​Le indagini ora proseguono per accertare la rete di fiancheggiatori che ha garantito la latitanza di Trimboli a Genova e per verificare se la scelta del quartiere San Martino fosse legata a dinamiche logistiche o a una rete di protezione locale.