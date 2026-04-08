Blitz del NAS a Catanzaro: sequestrati 15 Kg di prodotti ittici non tracciati

Operazione dei militari del NAS a Catanzaro che hanno eseguito un sequestro amministrativo significativo presso una pescheria locale, confermando l’attenzione costante verso la filiera alimentare.

L’operazione del NAS e il sequestro

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto circa 15 chili di prodotti ittici privi di documentazione utile a garantirne la tracciabilità.

La mancanza di etichettatura e certificati di provenienza rappresenta una grave violazione della normativa vigente, impedendo di ricostruire la filiera e compromettendo la sicurezza alimentare. Il valore commerciale della merce sequestrata è stimato b euro.

Conseguenze per il titolare

Oltre al ritiro immediato dei prodotti dal mercato — misura necessaria per prevenire potenziali rischi per la salute pubblica — al titolare della pescheria sono state contestate diverse violazioni di legge, con l’emissione di sanzioni amministrative.

L’operazione conferma l’impegno del NAS nel garantire trasparenza e sicurezza nella vendita dei prodotti alimentari, proteggendo i consumatori da rischi evitabili.