Blitz in un’abitazione a Catanzaro, due arresti e una denuncia per spaccio di droga

Blitz in un’abitazione del centro a Catanzaro, due arresti ed una denuncia. Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri di Santa Maria hanno arrestato in flagranza di reato, M.B., di 26 anni e G.G., di 32 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Nel medesimo contesto è stato denunciato a piede libero, per lo stesso reato, I.P., di 29 anni.

Tutti e tre catanzaresi. In particolare, i Carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno visto un noto tossicodipendente della zona di Santa Maria in auto mentre viaggiava a velocità sostenuta verso il centro di Catanzaro. Seguito dai Carabinieri, il giovane, è stato visto incontrarsi con M.B., dal quale riceveva una dose di marijuana. I due venivano immediatamente bloccati.

A questo punto i Carabinieri di Catanzaro Santa Maria hanno continuato l’attività investigativa con una perquisizione presso l’abitazione dalla quale era uscito lo spacciatore e al cui interno erano presenti gli altri due soggetti.

La perquisizione dell’abitazione, in uso al 32enne, ha permesso di rinvenire poco più di un chilogrammo di marijuana, circa 4 grammi di cocaina, tre piantine di cannabis, varia sostanza da taglio e 30 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Per G. G. E M. B. è scattato l’arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, venendo entrambi posti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.