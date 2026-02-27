Blitz notturno contro la pesca illegale, sequestrati 90 kg di novellame

Nuova attività di contrasto alla pesca illegale del novellame di sardina, praticata mediante l’ausilio di potenti fonti luminose per attirare i banchi di pesce durante le ore notturne.

La Guardia Costiera di Crotone ha eseguito un’operazione notturna con l’impiego di battelli litoranei veloci nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Neto — area sensibile classificata come Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zona di Protezione Speciale (ZPS) — e il Comune di Strongoli.

Pesca di frodo: sequestrati 90 chili di novellame

Grazie all’impiego di mezzi veloci e poco visibili, i militari sono riusciti a sorprendere diverse imbarcazioni intente ad effettuare la pesca del novellame con attrezzature non consentite. Alcuni dei soggetti fermati sono risultati provenire dal versante tirrenico calabrese.

Le piccole imbarcazioni utilizzate per l’attività illecita erano state trasferite sul versante jonico mediante carrelli rimorchiati su strada, per operare alla foce del Neto.

Al termine dell’operazione sono stati sequestrati 90 chilogrammi di novellame di sardina, successivamente devoluti in beneficenza a istituti caritatevoli di Crotone, dopo il giudizio di edibilità del personale sanitario.

Sotto sequestro anche fonti luminose e attrezzi da pesca illegali presenti a bordo ed un motore fuoribordo privo di copertura assicurativa.

Il totale delle sanzioni amministrative elevate ammonta a 7.000 euro. Gli attrezzi sequestrati saranno confiscati e distrutti al termine del procedimento amministrativo, con spese a carico dei trasgressori.

Dall’inizio dell’anno salgono a 350 i chilogrammi di novellame sequestrati nel tratto di costa tra la foce del Neto e il Comune di Crucoli. Le attività di polizia marittima sono finalizzate alla tutela delle risorse ittiche e dell’ecosistema marino, oltre che alla salvaguardia della pesca legale.

L’obiettivo è impedire che prodotto ittico pescato illegalmente venga immesso sul mercato, danneggiando ambiente ed economia del territorio.