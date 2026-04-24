Blitz sulla Statale 106: sequestrati dalla Finanza 250 kg di novellame

La Guardia di Finanza di Cosenza ha concluso un’operazione di servizio nello specifico settore del contrasto alla pesca di frodo che ha consentito il rinvenimento, e il successivo sequestro, di un ingente quantitativo di novellame di sarda, trasportato illecitamente da un cittadino italiano proveniente dalla vicina Puglia, e diretto in Sicilia.

L’operazione è stata messa a segno nel corso delle ore serali, durante le quali il trasporto illecito di novellame risulta più agevole, attesa la scarsa visibilità.

I finanzieri della Tenenza di Montegiordano, impegnati nell’effettuazione di posti di controllo stradali sulla SS/106, nel territorio del comune di Montegiordano, hanno controllato un autoveicolo al fine di eseguire più accurati controlli.

In effetti, dopo aver fermato il conducente del mezzo ed aperto il vano posteriore, hanno potuto constatare che stava trasportando illecitamente numerosissime casse in polistirolo contenenti complessivamente circa 250 chili di novellame di sarda.

L’operazione di servizio si è conclusa con il sequestro amministrativo del novellame, e la contestazione della sanzione al responsabile. L’attività si inquadra nell’ambito di un più ampio piano di servizi di polizia economico-finanziaria volti ad impedire gli illeciti profitti conseguenti al commercio abusivo e, in particolare, per quanto concerne il novellame di sarda, anche i danni ambientali ed alla salute pubblica dovuti alla pesca di frodo.

Infatti, oltre a provocare un potenziale danno all’habitat marino, dovuto alla mancata riproduzione, l’attività illecita può costituire anche un serio pericolo per la salute, poiché il prodotto illecitamente catturato è immesso al consumo in assenza di qualsivoglia controllo e in spregio ad ogni normativa di tipo sanitario.

Il risultato conseguito evidenzia il ruolo che la Guardia di Finanza, che con le proprie peculiarità istituzionali di forza di polizia economico-finanziaria ad alta vocazione sociale, ha assunto nel controllo del territorio, nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nella tutela ambientale e della salute dei consumatori.