Bloccati in Sila con la macchina in panne, soccorsi dai vigili del fuoco

Disavventura, fortunatamente a lieto fine, per due giovani della provincia di Crotone.

Erano partiti questa mattina a bordo di una Fiat Panda per raggiungere la Sila ma, lungo la strada, rimanevano bloccati con la macchina in panne.

Dopo vani tentativi di chiamare i soccorsi, essendo la zona priva di campo telefonico, i due giovani inviano con il GPS del cellulare un SOS.

La richiesta veniva recepita dal NUE112 di Torino che, nell’immediato, inoltrava la segnalazione di soccorso ai vigili del fuoco del Comando di Catanzaro.

Tempestivamente veniva inviata la squadra del Distaccamento di Sellia Marina che, tramite la posizione GPS, percorrendo a piedi circa due km di tratto innevato, individuavano e raggiungevano i due malcapitati.

Gli stessi in buono stato di salute venivano accompagnati nel comune di Sersale dove ad attenderli vi erano i familiari.