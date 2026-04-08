​”Blue Rescue”: al via a Soverato il progetto per la tutela degli ecosistemi marini

Il mare calabrese si prepara a una nuova sfida per la salvaguardia della biodiversità. Si terrà giovedì 9 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la sede operativa dell’Ente Parchi Marini Regionali nella suggestiva cornice della Baia di Soverato, l’evento di presentazione del progetto “Blue Rescue”.
Un impegno concreto per il mare
Il progetto, promosso dal CESRAM (Centro Studi e Ricerca Ambiente marino), nasce con l’obiettivo fondamentale di favorire la rimozione dei rifiuti dai fondali e proteggere i cetacei, agendo direttamente sulla salvaguardia degli habitat marini.
L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, a testimonianza di quanto la tutela ambientale sia diventata una priorità strategica per il territorio.
Il programma dell’evento
La giornata sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore e cittadini. A introdurre e coordinare i lavori sarà Maria Assunta Menniti, fondatrice, presidente e direttore scientifico del CESRAM.
L’incontro vedrà una serie di interventi mirati a illustrare le linee operative del progetto e la sinergia tra le autorità locali e la comunità scientifica:
Daniele Vacca, Sindaco di Soverato.
Francesco Matozzo, Assessore alla Transizione Ecologica di Soverato.
Mario Gentile, Sindaco di Stalettì.
Antonino Siclari, Responsabile del Servizio Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Maria Grandinetti, Consulente scientifica e biologa marina del CESRAM.
Paolo Bellantone, meteorologo e coordinatore di progetto CESRAM.
Raffaele Greco, Direttore dell’Ente Parchi Marini Regionali.
Antonio Montuoro, Assessore all’Ambiente della Regione Calabria.
Al termine degli interventi, è previsto un breve rinfresco per i presenti. Un appuntamento imperdibile per chiunque abbia a cuore la salute del nostro mare e desideri conoscere da vicino le strategie messe in campo per preservare questo inestimabile patrimonio naturale.
Per maggiori informazioni, l’appuntamento è fissato in Piazza Nettuno, Soverato.