​”Blue Rescue”: al via a Soverato il progetto per la tutela degli ecosistemi marini

Il mare calabrese si prepara a una nuova sfida per la salvaguardia della biodiversità. Si terrà giovedì 9 aprile 2026, alle ore 18:00, presso la sede operativa dell’Ente Parchi Marini Regionali nella suggestiva cornice della Baia di Soverato, l’evento di presentazione del progetto “Blue Rescue”.

Un impegno concreto per il mare

​Il progetto, promosso dal CESRAM (Centro Studi e Ricerca Ambiente marino), nasce con l’obiettivo fondamentale di favorire la rimozione dei rifiuti dai fondali e proteggere i cetacei, agendo direttamente sulla salvaguardia degli habitat marini.

L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, a testimonianza di quanto la tutela ambientale sia diventata una priorità strategica per il territorio.

Il programma dell’evento

​La giornata sarà un’importante occasione di confronto tra istituzioni, esperti del settore e cittadini. A introdurre e coordinare i lavori sarà Maria Assunta Menniti, fondatrice, presidente e direttore scientifico del CESRAM.

L’incontro vedrà una serie di interventi mirati a illustrare le linee operative del progetto e la sinergia tra le autorità locali e la comunità scientifica:

Daniele Vacca, Sindaco di Soverato.

​Francesco Matozzo, Assessore alla Transizione Ecologica di Soverato.

​Mario Gentile, Sindaco di Stalettì.

​Antonino Siclari, Responsabile del Servizio Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

​Maria Grandinetti, Consulente scientifica e biologa marina del CESRAM.

​Paolo Bellantone, meteorologo e coordinatore di progetto CESRAM.

​Raffaele Greco, Direttore dell’Ente Parchi Marini Regionali.

​Antonio Montuoro, Assessore all’Ambiente della Regione Calabria.

Al termine degli interventi, è previsto un breve rinfresco per i presenti. Un appuntamento imperdibile per chiunque abbia a cuore la salute del nostro mare e desideri conoscere da vicino le strategie messe in campo per preservare questo inestimabile patrimonio naturale.

​Per maggiori informazioni, l’appuntamento è fissato in Piazza Nettuno, Soverato.