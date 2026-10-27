Bob Alchimia a Spicchi Pizzeria dell’anno per il Gambero Rosso. Il sindaco Migliarese: «Un orgoglio per Montepaone e per tutta la Calabria»

È con grande gioia ed emozione che, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Montepaone, rivolgo le più sentite congratulazioni a Roberto Davanzo, ad Anna Rotella e a tutta la squadra di Bob Alchimia a Spicchi per il prestigioso riconoscimento di Pizzeria dell’anno assegnato dalla guida Le Migliori Pizzerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso.

Tra oltre ottocento insegne selezionate in tutto il Paese, il premio più importante arriva qui, sulla nostra costa. È un risultato che ci riempie d’orgoglio e che arriva a poche settimane da un altro traguardo di rilievo, il titolo di Pizzeria dell’anno nella prima edizione italiana della guida Falstaff. Due conferme che dicono una cosa chiara: quello di Bob non è un exploit, ma il frutto di anni di lavoro serio, costante e coraggioso.

Roberto e Anna hanno dimostrato che si può fare eccellenza partendo da un paese di poche migliaia di abitanti, senza rinunciare alle proprie radici ma anzi valorizzandole. Nelle loro pizze ci sono i prodotti della nostra terra, la ricerca sugli impasti, la cultura gastronomica calabrese e soprattutto quell’accoglienza che è da sempre un tratto distintivo della nostra gente.

Non a caso la guida sottolinea proprio la capacità di tenere insieme varietà, territorio e ospitalità, e di fare rete con i migliori produttori calabresi.

Questo riconoscimento è uno stimolo per tutti noi. L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere chi, con passione e sacrificio, investe a Montepaone e contribuisce a farne conoscere il nome ben oltre i confini regionali.

A Roberto, ad Anna e a tutti i ragazzi che ogni giorno lavorano tra sala e forno va il mio grazie personale e quello di tutta la cittadinanza. Avete portato Montepaone sul gradino più alto d’Italia: ne siamo fieri.

Mario Migliarese

Sindaco di Montepaone