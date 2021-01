Bobby Solo al Digital Show su Catanzaro Village

Il giorno della Befana in live music streaming con BOBBY SOLO su Facebook per trascorrere momenti di storia, arte musicale di un tempo da dedicare al giovane pubblico, meritevole di questa lodevole iniziativa di Catanzaro Village diretta da Emilio Barone.

Tra i ricordi e le citazioni di argomenti utili alla conoscenza di un repertorio infinito per la bravura dell’ ospite Bobby Solo, che parlera’ del suo interminabile talento e grande tenacia umana, anche le passate generazioni potranno sentirsi riabbracciate da storici filmati e videoclip tra ospiti e regia di John Nistico, con interventi di Valentina Vono e Vittorio Giummo.

Una leggendaria diretta per gli amanti della buona musica, dove canzoni intramontabili avranno il posto assoluto per segnare, in questo preoccupante presente, un tempo di sana compagnia e saggio intrattenimento artistico. Dalle 18:30 tutti collegati su facebook: Catanzaro Village apre il sipario a BOBBY SOLO. BUONA VISIONE A TUTTI.