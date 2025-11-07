Bolide luminoso illumina i cieli d’Italia: Un evento astronomico eccezionale

L’Italia ha vissuto ieri sera un momento di grande stupore astronomico. Intorno alle ore 19:00 del 6 novembre, un bolide super luminoso ha solcato i cieli di tutta la penisola, generando centinaia di segnalazioni e catturando l’attenzione di appassionati e curiosi anche in Calabria. L’evento, descritto da molti come uno spettacolare “lampo” verde-blu, è stato ben visibile da Nord a Sud.

Cos’è successo: Un bolide nei nostri cieli

​L’oggetto celeste, una meteora particolarmente brillante, tecnicamente definita “bolide” (o “fireball” in inglese), ha illuminato improvvisamente l’atmosfera terrestre. La sua elevata luminosità ha permesso l’avvistamento su un’area geografica vastissima.

Fonti come Passione Astronomia hanno confermato l’insolita brillantezza del fenomeno, sottolineando che i bolidi sono meteore più luminose del normale, a volte tanto da rendere il cielo visibile come fosse giorno.

Gli esperti al lavoro: L’Analisi della Rete PRISMA

​Per comprendere appieno la traiettoria e la natura di questo visitatore cosmico, gli esperti della rete PRISMA (Prima Rete per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) sono già al lavoro.

Attraverso le telecamere “all-sky” dislocate su tutto il territorio nazionale, la rete PRISMA raccoglie dati essenziali per ricostruire con precisione l’orbita e la velocità del bolide. Queste analisi saranno cruciali per determinare se eventuali frammenti siano riusciti a raggiungere il suolo.

Bolidi e Meteoriti: Un Confine Sottile

​Ma cosa differenzia esattamente un bolide da una meteora o un meteorite?

Meteora: È la scia luminosa che vediamo quando un frammento di roccia o polvere spaziale entra nell’atmosfera terrestre e si vaporizza per attrito. Comunemente chiamate “stelle cadenti”.

Bolide: È una meteora con una luminosità eccezionalmente alta, spesso paragonabile o superiore a quella della Luna piena.

​Meteorite: Sono i frammenti rocciosi o ferrosi che non si disintegrano completamente in atmosfera e riescono a raggiungere la superficie terrestre.

​Per il bolide di ieri sera, le indagini di PRISMA chiariranno se si è trattato di una completa disintegrazione in alta quota o se c’è la possibilità di una “caduta” di meteoriti in qualche area del Paese.

​In attesa dei risultati ufficiali, lo spettacolo celeste del 6 novembre rimane un promemoria affascinante della costante interazione tra il nostro pianeta e lo spazio cosmico.