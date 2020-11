Bollettino coronavirus in Italia, 32.191 nuovi contagi e 731 morti

Sono 32.191 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, (ieri erano stati 27.354), per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 1.238.072 casi. Sono gli ultimi dati aggiornati dell’emergenza covid in Italia diffusi col bollettino di oggi, martedì 17 novembre, dal Ministero della Salute.

I guariti dall’inizio della pandemia sono 457.798 (+15.434, ieri + 21.554), i morti Covid invece sono 46.464 (si registra un incremento di 731 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 504). I casi attualmente positivi sono 733.810.

Di questi, 33.074 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.612 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 208.458. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è la Lombardia con 8.448 casi seguita da Veneto e Campania con oltre 3000 nuovi casi.