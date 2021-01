Bollettino Covid-19 del Comune di Guardavalle, 59 i casi positivi

Vi comunico che stamattina abbiamo eseguito 40 tamponi antigenici ad Elce Della Vecchia soprattutto dopo la segnalazione di una positività da tampone molecolare effettuata presso l’ospedale di Soverato.

Dei quaranta tamponi effettuati sono risultati tutti negativi.

Si è poi continuato ad eseguire tamponi “mirati” andando a “mappare” famigliari che erano risultati positivi nei giorni precedenti e purtroppo dei successivi venti tamponi effettuati ,quattro sono risultati positivi.

Inoltre stamattina è stato ricoverato all’Ospedale di Catanzaro un anziano signore positivo al Covid per problemi respiratori.

Pertanto le positività al Covid-19 presenti sul nostro territorio:

salgono a 59 i positivi, quindi siamo a +7 rispetto a ieri. (+7positivi)

Le 4 persone, risultate positive nella giornata odierna, hanno effettuato un test rapido antigenico, che, appunto, ha rivelato la positività,mentre gli altri tre mi sono stati segnalati dalla Microbiologia di Catanzaro i quali avevano eseguito il tampone molecolare in tenda a Soverato.

Pertanto, dei 59 positivi, :

37 sono risultati positivi con il test molecolare

22 sono risultati positivi con il test rapido antigeni

Considerata, dunque, la situazione “contagi”, purtroppo sempre in aumento abbiamo predisposto l’ordinanza che va nella direzione della TUTELA DELLA NOSTRA SALUTE.

Per questo motivo, rimarranno chiusi, da lunedì 11 gennaio a sabato 23 gennaio:

tutte le scuole di ogni ordine e grado

il cimitero comunale

i mercati rionali

le villette comunali

Vi comunico inoltre che si è provveduto ad eseguire i tamponi rapidi alla struttura degli anziani in via Roma sia a tutti gli ospiti presenti e sia al personale dove sono risultati tutti negativi.

Inoltre abbiamo acquistato altri 250 tamponi già disponibili da domani pomeriggio per continuare nel lavoro di prevenzione a tutta la Cittadinanza.

Infine siamo convinti che, le disposizioni adottate sono necessarie per cercare di bloccare questo Virus che inizia ad essere pericoloso per la Nostra Comunità.

Vi invito, infine, come sempre, a rispettare le norme di contrasto alla diffusione del Covid-19: ne va della nostra salute!

Buona domenica a tutti.

Lo comunica in un post su Facebook il sindaco di Guardavalle, Pino Ussia.