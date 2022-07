Bonificata la mini discarica all’ingresso della spiaggia libera a Squillace lido

È stata nuovamente bonificata la mini discarica all’ingresso di uno degli accessi alla spiaggia libera a Squillace lido. Ancora una volta, con tanta pazienza, gli operatori ecologici della Sieco, (la società che gestisce il servizio di Nettezza urbana a Squillace per conto del Comune) stamane di buon’ora hanno rimosso quella montagna d’immondizia maleodorante abbandonata dai tanti bagnanti e turisti che in questi giorni affollano le nostre spiagge.

Eppure, i bidoni per riporre i rifiuti sono lì davanti.Ma nessuno, a quanto pare, si vuole scomodare a fare qualche metro in più. Salvo, poi, lamentarsi che è tutto sporco dando addosso al Comune e agli amministratori. Quanto durerà questa bella pulizia fatta stamane? Sicuramente poco.

Anche perché tante altre mini discariche fioriscono ogni giorno dappertutto senza contare che tutto il lungomare Ulisse a Marina è stato ripulito da cima a fondo da alcuni lavoratori Tis (Tirocinanti di inclusione sociale) in forze al Comune di Squillace, che ha una forte carenza di organico come tanti altri piccoli Comuni della zona e che fatica a garantire l’ordinario che però, in estate, diventa straordinario, considerata la mole di persone che arrivano da ogni dove.

L’invito a tutti è di rispettare i luoghi in cui si fa la vacanza: spiaggia, mare, pineta in una parola l’ambiente che è la nostra Casa madre.

Amalia Feroleto