Boom sui Social Media per Soverato Web, oltre 10 milioni di visualizzazioni nell’ultimo mese!

Un’ondata di successo senza precedenti ha travolto Soverato Web, il portale d’informazione soveratese che ha registrato numeri da capogiro sui suoi canali social nell’ultimo mese.

I dati, analizzati con attenzione, confermano il ruolo centrale della piattaforma nell’informazione e nell’intrattenimento in Calabria, proiettandola tra le realtà più influenti della regione.

​Il boom è testimoniato da una crescita esponenziale della pagina Facebook in tutte le metriche chiave. Le Visualizzazioni hanno superato quota 10,8 milioni, con un aumento impressionante del 30,4%.

Un dato che evidenzia la capacità di Soverato Web di produrre contenuti, tra video, foto e link, che catturano l’attenzione di un pubblico vasto e sempre più interessato.

​Ma i numeri non si fermano qui. La Copertura ha raggiunto 1,3 milioni, segnando un incremento del 31,1%. Questo significa che il contenuto di Soverato Web ha raggiunto oltre un milione di persone, un traguardo che sottolinea la capillare diffusione delle sue notizie e dei suoi approfondimenti.

​Anche l’interazione con gli utenti ha registrato performance eccezionali. I Clic su link sono stati 213,7 mila, con un +10,9%, a dimostrazione che il pubblico non si limita a visualizzare, ma è attivamente interessato ad approfondire le notizie proposte. Le Visite alla pagina Facebook sono state 103,2 mila, con un balzo del 27,1%, un segnale chiaro dell’affidabilità e della fidelizzazione del pubblico.

​Infine, il dato che più di tutti sancisce il successo del portale è la crescita dei Follower: 1,4 mila nuovi seguaci, con un’impennata del 41,5%. Un aumento che testimonia la fiducia e il riconoscimento che il pubblico ripone in Soverato Web, riconoscendolo come una fonte autorevole e affidabile per le notizie del territorio e non solo.

​Questi risultati straordinari non sono un caso isolato, ma il frutto di un lavoro costante e di una profonda conoscenza delle dinamiche del web e del mondo social. Soverato Web si conferma così non solo un punto di riferimento per l’informazione locale, ma una realtà in continua espansione, pronta a raccogliere nuove sfide e a consolidare la sua leadership nel panorama mediatico calabrese.