Borgia – Deposito di rifiuti non autorizzato, 56enne denunciato

Controlli in materia ambientale dei carabinieri di Borgia, nella serata del 5 febbraio, hanno deferito in stato di libertà un 56enne con l’accusa di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari hanno notato in un terreno di circa 500 metri quadrati, di proprietà comunale, la presenza di numerosi rifiuti spesso ancora impacchettati ed imbustati.

Gli accertamenti immediatamente esperiti hanno permesso di chiarire che l’azienda di gestione dei rifiuti del Comune di Borgia avrebbe utilizzato impropriamente quel terreno, peraltro sito nelle vicinanze dell’area autorizzata, quale deposito di rifiuti. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro dell’area e al deferimento in stato di libertà dell’amministratore della società.