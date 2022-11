Borgia, presentazione del libro su Antonio Landolfi di Michele Drosi

Si terrà alle ore 18,00 di lunedì 14 novembre 2022 presso Palazzo Mazza a Borgia la presentazione del libro “Antonio Landolfi, Socilalista, laico, liberale, libertario, garantista” editore Rubbettino, di Michele Drosi.

Il programma dell’iniziativa prevede i saluti del sindaco di Borgia Elisabeth Sacco. Sarà presente l’autore che risponderà alle domande di Fabio Guarna, Dirigente Scolastico dell’IIS “Ferrari” di Chiaravalle C.le..

Antonio Landolfi è stato un socialista liberale, un autorevole componente della segreteria nazionale del Partito Socialista Italiano con Francesco De Martino e con Bettino Craxi e il braccio destro e l’ispiratore politico di Giacomo Mancini.

Ha scritto numerosi e apprezzati saggi e libri che rappresentano ancora pietre miliari dell’elaborazione politica italiana e capisaldi anche in campo economico ed è stato sempre in prima fila per l’affermazione della cultura riformista.

Le riflessioni di Landolfi sono ancora validi e attuali. Landolfi è stato, spiega l’autore “un esempio di coerenza e di lungimiranza, capace di anteporre i principi ideali e l’etica pubblica agli interessi personali e che ha saputo indicare un orizzonte di progresso e di libertà”.