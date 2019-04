Borgia – Sabato 13 Aprile la seconda edizione del “Cuzzupa Day”

REGOLAMENTO CONCORSO

“Cuzzupa Day – La”Cuzzupa più bella”

Art. 1

L’iniziativa è rivolta agli appassionati (privati) che desiderano realizzare le “cuzzupe”, ovvero il dolce

tipico calabrese. Si lascia libera interpretazione nella forma e nella composizione.

Art. 2

La partecipazione al concorso è completamente gratuita .

Art. 3

Ogni concorrente può partecipare con una sola “cuzzupa”. Non sono ammessi lavori di gruppo o realizzati da

associazioni o aziende.

Art.4

I dolci devono essere realizzati con prodotti edibili.

Art. 5

Gli interessati dovranno comunicare l’iscrizione entro e non oltre il 08.04.2019 al numero

379/1655779 (Segreteria Pro Loco Borgia) o e-mail: prolocoborgia@gmail.com

Art. 6

La consegna del dolce dovrà avvenire entro le ore 15.00 del giorno 13 Aprile 2019 presso i locali

destinati per l’evento.

Art. 7

I dolci verranno votati da una giuria tecnica.

(Durante la manifestazione del 13/04/2019)

Art. 8

A conclusione del concorso (al termine della manifestazione), avverrà la proclamazione

del vincitore. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Art. 9

I dolci in concorso, dopo la premiazione, verranno distribuiti ai presenti. Si

raccomanda ai partecipanti, di specificare nel foglio che accompagnerà il dolce, gli

ingredienti, in modo tale da evitare eventuali allergie da parte del consumatore finale

Pro Loco Borgia