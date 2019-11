Borgia – Tampona auto e fugge, identificato l’autore

Nella serata di sabato, alla guida della propria auto, aveva tamponato, nei pressi di Roccelletta di Borgia, una Fiat punto con a bordo una famiglia dandosi poi alla fuga.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della stazione di Catanzaro Lido hanno deferito in stato di libertà con le accuse di omissione di soccorso e simulazione di reato F. G. G., 75 anni di Catanzaro.

Nella mattinata di lunedì l’uomo si è presentato alla stazione di Catanzaro lido per sporgere denuncia di furto della propria macchina. Gli accertamenti esperiti, anche grazie ad alcuni impianti di videosorveglianza, hanno permesso di identificare invece l’uomo quale autore del tamponamento. È stato deferito in stato di libertà per omissione di soccorso (i membri della famiglia tamponata, visitati presso l’ospedale Pugliese, avevano ricevuto prognosi di 5 giorni) e simulazione di reato.