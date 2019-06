Borgia, visita istituzionale della senatrice Vono

Dalla parte dei territori e per la risoluzione del problemi che attanagliano le comunità e i Comuni alle prese con sempre maggiori difficoltà economiche, e che spesso rischiano di mettere in discussione la qualità dei servizi. Stare sul territorio significa anche sostenere l’attività degli amministratori che sono in prima fila, quotidianamente, per rispondere alle istanze dei cittadini spesso facendo i conti con muri eretti dalla burocrazia, e con le condizioni sociali sempre più precarie.

E’ questo lo spirito con cui la senatrice Silvia Vono, eletta tra le fila del Movimento Cinque Stelle nella tornata amministrativa del 4 marzo 2018, membro della prima commissione permanente (Affari Costituzionali), si è recata al Comune di Borgia per una visita istituzionale svolta in un clima cordiale e propositivo. Ad accoglierla, con il sindaco Elisabeth Sacco, l’assessore all’Ambiente Virginia Amato, l’assessore alle Politiche sociali Irene Cristofaro, l’assessore alla Cultura Giovanni Nobile, il presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sgromo, il consigliere comunale delegato alle associazioni Giuseppe Zaccone, e il consigliere con delega all’arredo urbano Salvatore Posella.

Assenti all’incontro, nonostante l’invito, l’intero gruppo dei consiglieri di minoranza. Con i suoi quasi ottomila abitanti, che crescono in maniera esponenziale nel periodo estivo, il patrimonio storico-culturale che trova il suo epicentro nel Parco Scolacium, Borgia è uno dei centri più importanti e produttivi della provincia di Catanzaro. Il sindaco Sacco ha illustrato alla senatrice Vono gli importanti passi in avanti svolti nel corso dell’amministrazione che proprio il 20 giugno scorso ha festeggiato i tre anni, e nello stesso tempo le criticità di carattere strutturale che non mancano alla luce delle difficoltà economiche e sociali che accomunano molti enti locali soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia.

«I Comuni – ha evidenziato il primo cittadino di Borgia – rappresentano il presidio più diretto e immediato per le comunità che si rivolgono a noi nella speranza di avere risposte rapide e concrete nei settori più disparati, dalla raccolta rifiuti al pagamento delle utenze. Cerchiamo di essere all’altezza del difficile compito che gli stessi cittadini ci hanno dato». La senatrice Vono, che ha alle spalle una importante esperienza di amministratrice e conosce bene il senso di responsabilità che grava sugli Enti locali, ha assicurato la disponibilità a lavorare insieme e al fianco dell’Amministrazione Sacco per la risoluzione delle problematiche esistenti per favorire il rafforzamento dell’operato amministrativo nell’interesse dell’ulteriore sviluppo economico e sociale di questa parte importante della provincia di Catanzaro.