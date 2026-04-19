Botricello, confronto tecnico sugli appalti pubblici promosso da AIDIA

Si è svolto venerdì 17 aprile presso la Sala Consiliare del Comune di Botricello l’incontro promosso da AIDIA – Sezione di Catanzaro, dedicato al tema “Appalti pubblici per la tutela del territorio: dall’assistenza tecnica alla progettazione”.

Ad aprire i lavori è stata l’ing. Gilda Rita Lifrieri, Presidente AIDIA Catanzaro, che nella sua introduzione ha offerto una lettura ampia e attuale del tema, sottolineando come oggi gli appalti pubblici non possano più essere considerati esclusivamente sotto il profilo tecnico o procedurale, ma rappresentino uno strumento strategico per il futuro delle comunità.

Nel suo intervento, Lifrieri ha evidenziato le difficoltà operative che caratterizzano molti enti locali, soprattutto nei piccoli e medi comuni, tra complessità normativa, gestione dei finanziamenti e carenza di risorse interne, sottolineando come emerga con sempre maggiore evidenza la necessità di un supporto tecnico qualificato.

Particolare attenzione è stata dedicata al tema dei cambiamenti climatici, ormai fattore strutturale nella pianificazione e gestione del territorio. Eventi estremi, dissesto idrogeologico e criticità urbane richiedono infatti risposte sempre più integrate e competenti, rendendo la progettazione uno strumento centrale non solo per la realizzazione delle opere, ma anche per la sicurezza e la capacità di adattamento dei territori.

Nel corso dell’introduzione è stato inoltre evidenziato il valore della mediazione nei processi decisionali, sempre più complessi e caratterizzati dalla necessità di coniugare esigenze amministrative, tecniche, ambientali e sociali.

In questo quadro è stato ribadito il ruolo del libero professionista come presidio fondamentale del territorio: una figura in grado di garantire competenze tecniche, conoscenza diretta delle criticità locali e supporto operativo alle amministrazioni, contribuendo concretamente alla trasformazione delle norme e dei finanziamenti in interventi realizzabili.

A chiudere i lavori è stata la Prof.ssa Avv. Silia Gardini, che ha offerto un contributo di elevato spessore giuridico, inquadrando il tema degli appalti pubblici nel più ampio sistema del diritto amministrativo.

Nel suo intervento, la professoressa Gardini ha evidenziato come la disciplina degli appalti non possa essere interpretata esclusivamente come un insieme di procedure, ma debba essere letta come uno strumento funzionale alla realizzazione dell’interesse pubblico, richiamando l’importanza della qualità della progettazione, della corretta applicazione delle norme e della responsabilità amministrativa.

Il suo contributo ha rappresentato un momento di sintesi tra approccio teorico e applicazione pratica, offrendo una chiave di lettura particolarmente significativa sia per i professionisti che operano sul campo sia per le amministrazioni chiamate a gestire processi sempre più complessi.

L’incontro si inserisce nel percorso di attività promosso da AIDIA, volto a favorire il dialogo tra professione, istituzioni e mondo accademico, creando occasioni di confronto su temi strategici per la tutela e lo sviluppo del territorio.