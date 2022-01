Botte da orbi anche mentre allatta: allontanato 48enne violento

Allontanamento da casa e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex compagna per un uomo di 48 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri di Cosenza hanno, infatti, eseguito i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria di Cosenza in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura della Repubblica.

Le indagini hanno permesso di ricostruire la drammatica situazione familiare in cui viveva la donna da alcuni anni a causa dei comportamenti aggressivi e violenti dell’uomo, che era solito picchiarla e offenderla.

L’uomo aveva dato vita a vere e proprie attività persecutorie nei confronti della compagna, tanto da avvilirla e opprimerla. In alcune circostanze l’uomo avrebbe picchiato la compagna, buttandola a terra e sbattendole la testa contro il pavimento e contro il muro, colpendola con schiaffi e pugni.