Botte, minacce e abusi sessuali alla compagna. 30enne arrestato a Catanzaro

Un 30enne è stato arrestato dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, residente nel Reggino, ma di fatto domiciliato a Catanzaro, è stato bloccato in flagranza di reato da personale della Squadra Volante della Questura catanzarese.

Gli agenti sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto giunta al Sue112 per un episodio di violenza domestica.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato una donna con evidenti segni di percosse, tra cui un vistoso gonfiore al labbro.

La donna ha riferito che l’aggressione subita era l’ennesima di più atti di violenza subiti dall’uomo che, in alcuni casi avrebbe, anche preteso rapporti sessuali contro la sua volontà. Dopo il giudizio di convalida, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.